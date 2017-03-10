Еженедельная газета «Юридическая практика»
Сегодня 10 марта 2017 года, 18:18

Генеральный партнер 2017 года

Адвокатское Бюро Гречковского - генеральный партнер газеты Юридическая практика в 2015 году
Еженедельная газета «Юридическая практика»
← Лента новостей

ВСП в воскресенье рассмотрит ходатайство о продлении срока отстранения А.Емельянова от осуществления правосудия

10 марта 2017 года Источник:Пресc-служба Генеральной прокуратуры Украины

Департамент специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины информирует подозреваемого Артура Емельянова о том, что 12.03.2017 в 15 час. 00 мин. в помещении Высшего совета правосудия по адресу: г.Киев, ул. Студенческая, 2-а состоится рассмотрение ходатайства заместителя Генерального прокурора Украины о продлении срока временного отстранения судьи Высшего хозяйственного суда Украины А. Емельянова от осуществления правосудия в связи с привлечением к уголовной ответственности в уголовном производстве. Об этом сообщает пресс-служба ГПУ.

«Одновременно орган досудебного расследования предостерегает подозреваемого А. Емельянова, что уклонение от явки в орган досудебного расследования, отсутствие по месту работы и жительства является прямым нарушением возложенных на него решением следственного судьи Печерского районного суда г.Киева от 27.10.2016 обязанностей, предусмотренных ст . 194 УПК Украины. Нарушение указанных процессуальных обязанностей являются, в частности основанием для изменения ранее избранной меры пресечения на более тяжелое», - идет речь в сообщении прокуратуры.

Нашли ошибку? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

 



Присоединяйтесь к обсуждению!

Автор *
E-mail
Текст *
Осталось
из 1000 символов
* - Поля, обязательные для заполнения.

№ 10 (1002) от 07/03/17 Свежий номер

Банковское право

№ 10 (1002)
Акцент

Отключить от аппарата

Отрасли практики

Трактование снова

Судебная практика

Факторный элемент

Тема номера:

Детальное оружие

Архив голосованийVox Populi

Юриспруденция — профессия cамая...

скучная

сложная

творческая

ответственная

бесполезная

увлекательная

прибыльная

опасная

ничего из вышеперечисленного

Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.

  • Патентно-правова фірма «Пахаренко і партнери»
  • aequo
  • integrites
Пресс-релизы

МКАС при ТПП Украины совместно с ЮФ «Василь Кисиль и Партнеры» соберут международных арбитров в Киеве

ЛАУРЕАТЫ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ЧЕЛОВЕК ГОДА– 2016» в номинации «Лидер туристической отрасли года»

ЛАУРЕАТЫ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЧЕЛОВЕК ГОДА 2016

в номинации  «Предприниматель года»

English Law Day in Kyiv

IV специализированная конференция «Трансфертное ценообразование в Украине. Игра на опережение»

ЛАУРЕАТЫ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ЧЕЛОВЕК ГОДА– 2016» в номинации «Промышленник года»

ЛАУРЕАТЫ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ЧЕЛОВЕК ГОДА– 2016» в номинации «Жилой комплекс года»

ЛАУРЕАТЫ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ЧЕЛОВЕК ГОДА– 2016» в номинации «Менеджер года»

АНОНС Конференции по трансфертному ценообразованию

МЕЖДУНАРОДНАЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ RETAIL & DEVELOPMENT BUSINESS EXPO – 2017

ЛАУРЕАТЫ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ЧЕЛОВЕК ГОДА– 2016» в номинации «Лидер цифровой отрасли года»

ЛАУРЕАТЫ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ЧЕЛОВЕК ГОДА– 2016» в номинации «Лидер логистической отрасли года»

ЛАУРЕАТЫ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ЧЕЛОВЕК ГОДА– 2016» в номинации «Аграрий года»

Дві команди представлятимуть Україну у Вашингтоні на студентських змаганнях з міжнародного права

ЛАУРЕАТЫ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ЧЕЛОВЕК ГОДА– 2016» в номинации «Телевизионный журналист года»

Тихих гаваней уже не будет

Деловой еженедельник БИЗНЕС меняет логотип и дизайн

ipLex - мобильные правовые системы

"Український адвокат" официальное издание высших органов адвокатского самоуправления

"Юридическая практика" в соцсетях

vkfbyoutube

Заказ юридической литературы

Скачать прайс издательства

ПОДПИСКА

Что такое RSS?RSS-ленты

RSS ЮП: Новости

RSS ЮП: Свежий номер

На главную
ЮФУ
ЮрПремия
ТОП 50
Продвижение
День ЮП
Магазин
Реклама
Авторам
Контакты
Отзывы


База документов
© Юридическая практика, 1997-2015
Политика конфиденциальности | Правила пользования сайтом