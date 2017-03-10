Сегодня 10 марта 2017 года, 18:18

ВСП в воскресенье рассмотрит ходатайство о продлении срока отстранения А.Емельянова от осуществления правосудия

Департамент специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины информирует подозреваемого Артура Емельянова о том, что 12.03.2017 в 15 час. 00 мин. в помещении Высшего совета правосудия по адресу: г.Киев, ул. Студенческая, 2-а состоится рассмотрение ходатайства заместителя Генерального прокурора Украины о продлении срока временного отстранения судьи Высшего хозяйственного суда Украины А. Емельянова от осуществления правосудия в связи с привлечением к уголовной ответственности в уголовном производстве. Об этом сообщает пресс-служба ГПУ.

«Одновременно орган досудебного расследования предостерегает подозреваемого А. Емельянова, что уклонение от явки в орган досудебного расследования, отсутствие по месту работы и жительства является прямым нарушением возложенных на него решением следственного судьи Печерского районного суда г.Киева от 27.10.2016 обязанностей, предусмотренных ст . 194 УПК Украины. Нарушение указанных процессуальных обязанностей являются, в частности основанием для изменения ранее избранной меры пресечения на более тяжелое», - идет речь в сообщении прокуратуры.