Сегодня 10 марта 2017 года, 18:18

Государственная регуляторная служба предлагает сузить перечень групп товаров, требующих применение РРО

В Государственной регуляторной службе состоялось обсуждение проекта постановления КМУ «Об утверждении Перечня групп технически сложных бытовых товаров, подлежащих гарантийному ремонту (обслуживанию) или гарантийной замене, в целях применения регистраторов расчетных операций и внесении изменений в Порядок гарантийного ремонта (обслуживания) или гарантийной замены технически сложных бытовых товаров». По мнению Минэкономразвития, этот документ должен способствовать дальнейшей детенизации малого бизнеса, который, пользуясь упрощенной системой налогообложения, торгует неучтенной и контрабандной продукцией.

Документ касается субъектов хозяйствования, которые осуществляют реализацию технически сложных бытовых товаров, подлежащих гарантийному ремонту. Для них хотят ввести обязательное применение РРО при реализации таких товаров. Это нововведение распространяется и на предпринимателей, которые пользуются упрощенной системой налогообложения, независимо от выбранной ими группы единого налога и объема годового дохода. Определяющим условием для применения РРО реализация соответствующего вида товаров, а именно - технически сложных бытовых товаров, подлежащих гарантийному ремонту.

"Понятно, что большинство дорогой и сложной техники и так продается в магазинах, с проведением операции через кассовый аппарат, выдачей покупателю чека и гарантийного талона. Но множество недорогих моделей, скажем, тех же фенов, часов, очков, колясок, успешно реализуются на рынках, естественно, исключительно за наличные. Вот на такой товар и готовится основной удар" - отмечают в ведомстве.

Председатель Службы Ксения Ляпина отметила, что решение о согласовании этого документа будет принимать с учетом мнения всех участников рынка.

«Перечень групп технически сложных бытовых товаров, подлежащих гарантийному ремонту (обслуживанию) или гарантийной замене, в целях применения регистраторов расчетных операций должно быть точечным и обоснованным, а также сконцентрированным на перечне наиболее рисковых товаров по четко определенным критериям», - отметила председатель Государственной регуляторной службы Украины.