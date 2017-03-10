Государственная регуляторная служба предлагает сузить перечень групп товаров, требующих применение РРО

В Государственной регуляторной службе состоялось обсуждение проекта постановления КМУ «Об утверждении Перечня групп технически сложных бытовых товаров, подлежащих гарантийному ремонту (обслуживанию) или гарантийной замене, в целях применения регистраторов расчетных операций и внесении изменений в Порядок гарантийного ремонта (обслуживания) или гарантийной замены технически сложных бытовых товаров». По мнению Минэкономразвития, этот документ должен способствовать дальнейшей детенизации малого бизнеса, который, пользуясь упрощенной системой налогообложения, торгует неучтенной и контрабандной продукцией.
Документ касается субъектов хозяйствования, которые осуществляют реализацию технически сложных бытовых товаров, подлежащих гарантийному ремонту. Для них хотят ввести обязательное применение РРО при реализации таких товаров. Это нововведение распространяется и на предпринимателей, которые пользуются упрощенной системой налогообложения, независимо от выбранной ими группы единого налога и объема годового дохода. Определяющим условием для применения РРО реализация соответствующего вида товаров, а именно - технически сложных бытовых товаров, подлежащих гарантийному ремонту.
"Понятно, что большинство дорогой и сложной техники и так продается в магазинах, с проведением операции через кассовый аппарат, выдачей покупателю чека и гарантийного талона. Но множество недорогих моделей, скажем, тех же фенов, часов, очков, колясок, успешно реализуются на рынках, естественно, исключительно за наличные. Вот на такой товар и готовится основной удар" - отмечают в ведомстве.
Председатель Службы Ксения Ляпина отметила, что решение о согласовании этого документа будет принимать с учетом мнения всех участников рынка.
«Перечень групп технически сложных бытовых товаров, подлежащих гарантийному ремонту (обслуживанию) или гарантийной замене, в целях применения регистраторов расчетных операций должно быть точечным и обоснованным, а также сконцентрированным на перечне наиболее рисковых товаров по четко определенным критериям», - отметила председатель Государственной регуляторной службы Украины.
Сохранить:
Контакты:
Юриспруденция — профессия cамая...
Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.
МКАС при ТПП Украины совместно с ЮФ «Василь Кисиль и Партнеры» соберут международных арбитров в Киеве
ЛАУРЕАТЫ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ЧЕЛОВЕК ГОДА– 2016» в номинации «Лидер туристической отрасли года»
ЛАУРЕАТЫ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЧЕЛОВЕК ГОДА 2016 в номинации «Предприниматель года»
ЛАУРЕАТЫ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЧЕЛОВЕК ГОДА 2016
в номинации «Предприниматель года»
IV специализированная конференция «Трансфертное ценообразование в Украине. Игра на опережение»
ЛАУРЕАТЫ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ЧЕЛОВЕК ГОДА– 2016» в номинации «Промышленник года»
ЛАУРЕАТЫ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ЧЕЛОВЕК ГОДА– 2016» в номинации «Жилой комплекс года»
ЛАУРЕАТЫ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ЧЕЛОВЕК ГОДА– 2016» в номинации «Менеджер года»
АНОНС Конференции по трансфертному ценообразованию
МЕЖДУНАРОДНАЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ RETAIL & DEVELOPMENT BUSINESS EXPO – 2017
ЛАУРЕАТЫ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ЧЕЛОВЕК ГОДА– 2016» в номинации «Лидер цифровой отрасли года»
ЛАУРЕАТЫ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ЧЕЛОВЕК ГОДА– 2016» в номинации «Лидер логистической отрасли года»
ЛАУРЕАТЫ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ЧЕЛОВЕК ГОДА– 2016» в номинации «Аграрий года»
Дві команди представлятимуть Україну у Вашингтоні на студентських змаганнях з міжнародного права
ЛАУРЕАТЫ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ЧЕЛОВЕК ГОДА– 2016» в номинации «Телевизионный журналист года»
Деловой еженедельник БИЗНЕС меняет логотип и дизайн
ipLex - мобильные правовые системы
"Український адвокат" официальное издание высших органов адвокатского самоуправления
влажность:
давление:
ветер:
Поделиться: