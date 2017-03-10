Сегодня 10 марта 2017 года, 18:18

ЮФ Aequo успешно защитила интересы компании Zara в налоговом споре

Команда практики разрешения налоговых споров юридической фирмы Aequo успешно защитила интересы компании Zara в налоговом споре в Киевском апелляционном административном суде.

Дело касалось неправомерного отказа со стороны налогового органа зачесть суммы авансовых взносов по налогу на прибыль, уплаченных компанией при распределении дивидендов в счет ежемесячных авансовых взносов по налогу на прибыль.

Обстоятельства дела усложнялись разным подходом налогового органа к зачислению авансовых взносов, уплаченных в 2013 и 2014 годах, в то время как законодательство оставалось неизменным. Рассмотрев апелляцию Aequo, Киевский апелляционный административный суд отменил решение местного административного суда и вынес решение в пользу Zara. В своем решении суд, в частности, отменил налоговое требование и решения об описи имущества в налоговый залог, составленные налоговым органом, а также обязал последнего должным образом зачесть суммы авансовых взносов по налогу на прибыль.