ЮФ Aequo успешно защитила интересы компании Zara в налоговом споре

Команда практики разрешения налоговых споров юридической фирмы Aequo успешно защитила интересы компании Zara в налоговом споре в Киевском апелляционном административном суде.
Дело касалось неправомерного отказа со стороны налогового органа зачесть суммы авансовых взносов по налогу на прибыль, уплаченных компанией при распределении дивидендов в счет ежемесячных авансовых взносов по налогу на прибыль.
Обстоятельства дела усложнялись разным подходом налогового органа к зачислению авансовых взносов, уплаченных в 2013 и 2014 годах, в то время как законодательство оставалось неизменным. Рассмотрев апелляцию Aequo, Киевский апелляционный административный суд отменил решение местного административного суда и вынес решение в пользу Zara. В своем решении суд, в частности, отменил налоговое требование и решения об описи имущества в налоговый залог, составленные налоговым органом, а также обязал последнего должным образом зачесть суммы авансовых взносов по налогу на прибыль.
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