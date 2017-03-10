323 судьи избраны делегатами XIV внеочередного съезда судей Украины

Делегатами на XIV внеочередной съезд судей Украины избраны 323 судьи. Об этом сообщается на сайте Высшего совета правосудия.
Как отмечают в пресс-службе ВСП, от Верховного Суда Украины избраны три делегата, от Высшего административного суда Украины – два, от Высшего хозяйственного суда Украины - три, от Высшего специализированного суда Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел - три, от местных и апелляционных общих судов - 312.
Со списком делегатов XIV внеочередного съезда судей Украины можно ознакомиться по ссылке.
Как ранее сообщала «ЮП», 14-15 марта состоится XIV внеочередной съезд судей Украины. Съезд судей Украины созван Советом судей Украины во исполнение Закона Украины «О Высшем совете правосудия», который вступил в действие 5 января 2017. Согласно этому закону съезд судей Украины доизбрать шесть членов Высшего совета правосудия.
Кроме избрания членов Высшего совета правосудия, на ХIV внеочередном съезде судей Украины будут рассмотрены вопросы о состоянии правосудия и независимости судей и судов в 2016 году, делегаты также внесут изменения в Регламент съезда судей и Положения о Совете судей Украины, рассмотрят вопрос избрание судей Конституционного Суда Украины и другие.
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