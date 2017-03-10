Сегодня 10 марта 2017 года, 18:18

17 банков в январе были убыточными, - НБУ

По данным НБУ, в январе платежеспособные банки получили 338 млн грн чистой прибыли. За аналогичный период прошлого года банковская система получила чистый убыток в размере 890 млн грн.

Как замечают в Нацбанке, доходность банковской системы в январе 2017 была обеспечена прежде всего ростом чистого процентного дохода на 29,5% (по сравнению с аналогичным периодом 2016 года) до 4131 млн грн, чистого комиссионного дохода – на 24,8%, до 2 078 млн грн.

Это стало возможным из-за снижения стоимости фондирования, в первую очередь, депозитов населения, а также восстановления спроса на банковские услуги.

Выходу банковской системы на прибыльность также поспособствовал позитивный результат от торговых операций: этот показатель в январе 2017 составил 484 млн грн, тогда как в январе прошлого года результат от торговых операций был отрицательным – 1841 млн грн из-за эффекта валютной переоценки ценных бумаг. Вместе с тем, отчисления в резервы платежеспособных банков в январе 2017 увеличились в 2,45 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 3112 млн грн.

Значительно уменьшилось количество и доля убыточных банков. Так, из 93 банков, которые были платежеспособными по состоянию на 1 февраля 2017 года, 76 в январе были прибыльными и получили чистую прибыль 2,17 млрд грн, 17 банков – убыточными с совокупным чистым убытком в 1,84 млрд грн. В января 2016 года 90 банков получили прибыль в 1,61 млрд грн, 26 банков показали убыток в размере 2,50 млрд грн.

По итогам 2016 года из 96 платежеспособных банков по состоянию на 1 января 2017 убыточными были 33 банка.

Прибыль в январе сформирована группой иностранных (+1,3 млрд грн) и частных (0,5 млрд грн) банков при убыточности группы государственных банков (-1,4 млрд грн).