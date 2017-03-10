Сегодня 10 марта 2017 года, 15:17

Гаагский арбитраж вынес решение по спору между Украиной и Россией

Россия должна выполнять обязательства по защите украинских инвесторов в оккупированном Крыму согласно двустороннему российско-украинскому соглашению о защите инвестиций. По данным издания Investment Arbitration Reporter, такое решение было принято Международным арбитражным судом в Гааге.

При этом отмечается, что ранее представители суда сказали, что приняли промежуточное решение, которое касается некоторых вопросов юрисдикции и допустимости, по искам Приватбанка и его бывшего владельца Игоря Коломойского в отношении России в связи с аннексией Крыма.

«24 февраля 2017 года, после проведения обсуждений, состав арбитража единогласно принял промежуточное решение (interim award), которое касается некоторых вопросов юрисдикции и допустимости», - говорится в публикации арбитража от 9 марта.

Несмотря на это, никакой дополнительной информации об этом решении до сих пор нет.

Напомним, Арбитражное разбирательство по иску И.Коломойского и ООО «Аэропорт «Бельбек» к России началось 13 января 2015 года на основе регламента UNCITRAL и соглашения между украинским и российским правительствами от 27 ноября 1998 года о защите инвестиций.

Тогда Россию обвиняли в том, что она нарушила свои обязательства, вытекающие из указанного договора, путем употребления с февраля 2014 года мер, которые лишили истцов прав собственности, договорных и других прав по эксплуатации пассажирского терминала для коммерческих перелетов аэропорта «Бельбек» в Крыму.