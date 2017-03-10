Сегодня 10 марта 2017 года, 16:48

КМУ утвердил ряд законопроектов, упрощающих ведение бизнеса

Правительство утвердило пакет законопроектов, позволяющих Украине улучшить позиции в рейтинге Doing Business. Соответствующее решение было принято сегодня на заседании Кабинета министров Украины.

По словам первого заместителя министра экономического развития и торговли Украины Максима Нефедова, принятие Верховным Советом утвержденных законопроектов, а также их вступление в силу, позволит Украине подняться в рейтинге Doing Business в ТОП-40.

В частности, по словам замминистра, законопроекты упрощают получение разрешения на строительство, усиливают защиту прав миноритарных акционеров, а также позволяют упростить процедуру банкротства с 3 лет до 1 года.