Президент подписал законы о ратификации соглашений с Малайзией по уголовным делам

Президент Украины Петр Порошенко подписал законы о ратификации соглашений с Малайзией о помощи по уголовным делам и о выдаче правонарушителей.
Как сообщает пресс-служба главы государства, П.Порошенко подписал закон «О ратификации Договора между Украиной и правительством Малайзии о выдаче правонарушителей». Согласно документу, Украина и Малайзия обязались выдавать друг другу по запросу в соответствии с собственным внутренним законодательством граждан, разыскиваемых другой стороной с целью привлечения к уголовной ответственности или вынесения или исполнения приговора.
Также Президент подписал Закон «О ратификации Договора между Украиной и Правительством Малайзии о взаимной правовой помощи по уголовным делам», который предусматривает предоставление помощи при расследовании и судебном рассмотрении уголовных дел.
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