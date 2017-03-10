Сегодня 10 марта 2017 года, 16:48

Президент подписал законы о ратификации соглашений с Малайзией по уголовным делам

Президент Украины Петр Порошенко подписал законы о ратификации соглашений с Малайзией о помощи по уголовным делам и о выдаче правонарушителей.

Как сообщает пресс-служба главы государства, П.Порошенко подписал закон «О ратификации Договора между Украиной и правительством Малайзии о выдаче правонарушителей». Согласно документу, Украина и Малайзия обязались выдавать друг другу по запросу в соответствии с собственным внутренним законодательством граждан, разыскиваемых другой стороной с целью привлечения к уголовной ответственности или вынесения или исполнения приговора.

Также Президент подписал Закон «О ратификации Договора между Украиной и Правительством Малайзии о взаимной правовой помощи по уголовным делам», который предусматривает предоставление помощи при расследовании и судебном рассмотрении уголовных дел.