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Правительство исключило 53 группы товаров из перечня товаров двойного назначения

10 марта 2017 года Источник:Цензор.НЕТ

Кабинет Министров исключил 53 группы товаров из перечня товаров двойного назначения. Соответствующее решение было принято на заседании правительства в пятницу, 10 марта.

По словам первого заместителя министра экономического развития и торговли Максима Нефедова, украинский перечень товаров двойного назначения не в полной мере соответствует Вассенаарским договоренностям (соглашение, заключенное в июле-декабре 1996 года в городе Вассенаар (Нидерланды) 33 странами, с целью повышения ответственности при передачах обычных вооружений и товаров и технологий двойного назначения для предотвращения их дестабилизирующих накоплений).

«Общая стоимость 53 групп товаров, которые освобождаются от чрезмерного контроля и производятся на Украине, составляет 1,8 млрд долларов», - уточнил М.Нефедов.

По словам чиновника, исключение из перечня товаров двойного назначения касается таких групп товаров, как портативные рентген-аппараты, эндоскопы для врачей, а также портативное фото- и видеотехника.

М.Нефедов отметил, что это никоим образом не сужает полномочия правоохранительных органов в борьбе с преступностью.

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