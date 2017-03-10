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Сегодня 10 марта 2017 года, 15:17

КМУ одобрил возможность поездок в Турцию по внутренним паспортам в виде ID-карт

Кабинет министров Украины одобрил подписание соглашения с правительством Турции о возможности взаимных поездок граждан на основании внутренних паспортов в виде ID-карт. Такое решение принято сегодня на заседании правительства.

Заместитель министра иностранных дел Сергей Кислица отметил, что это будет первое соглашение подобного рода.

Премьер-министр Владимир Гройсман сообщил о намерении подписать соглашение в ходе его рабочего визита в Турцию на следующей неделе.

Ранее турецкие СМИ сообщали, что такое соглашение могут подписать в ближайшее время в Анкаре премьер-министры Украины и Турции.

В то же время Египет намерен существенно увеличить размер визового сбора.