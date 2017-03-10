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В Харькове проходит V Восточноукраинский юридический форум Ассоциации юристов Украины

10 марта 2017 года Источник:Юридическая Практика

Сегодня в Харькове проходит юбилейный пятый Восточноукраинский юридический форум Ассоциации юристов Украины (АЮУ). Мероприятие традиционно собрало больше 100 участников со всей Украины – адвокатов, судей, руководителей юридических фирм и молодое поколение – представителей Лиги студентов.

«Пять лет назад идея форума состояла в том, чтобы объединить юридическую общественность в регионах. И у нас это получилось», - отметил Президент АЮУ Денис Бугай, который, к слову, выступал на форуме в качестве руководителя организации уже в последний раз. Высоко оценил значение мероприятия и глава Отделения АЮУ в Харьковской области, член Правления АЮУ Максим Шевердин: «Форум из года в год позволяет обсуждать важнейшие вопросы юридической жизни региона и поделиться актуальной и полезной информацией с коллегами».

Ключевой темой форума осталась судебная реформа и анализ ее результативности. Оптимистичную точку зрения выразил член Высшего совета правосудия Андрей Бойко. По его словам, у Украины есть все шансы получить эффективную и независимую систему правосудия. Член Общественного совета добропорядочности от АЮУ Сергей Верланов сообщил, что с декабря прошлого года Совет из консультационного органа превратился в квази-институцию, решение которой влияет на судьбы судей. Так, в случае, если Совет примет определение о несоответствии кандидата требованиям добропорядочности, лишь большинство ВККС сможет отменить это решение.

Продолжая тему, судья Хозяйственного суда Харьковской области Татьяна Суярко призвала коллег начать широкую дискуссию вопросов кадрового обеспечения судов, а судья Печерского районного суда г. Киева Ирина Кирилюк, напомнила о главных проблемах в работе судей, среди которых: материальное обеспечение, повышенная ответственность и непосильное количество дел.

Далее в программе форума: обсуждения преимуществ участия в правовых клубах, вопросы юридического сопровождения бизнеса, управление юридической фирмой, и, безусловно, практика применения УПК и УК, без которой уже не обходится ни одно значимое мероприятие.

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