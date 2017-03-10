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В правительстве предложили применить санкции к «Сбербанку России»

10 марта 2017 года Источник:epravda.com.ua

Министр внутренних дел Арсен Аваков предложил обсудить вопрос введения санкций в отношении «дочки» «Сбербанка России», который заявил, что обслуживает клиентов с паспортами террористических организаций «ДНР» и «ЛНР». Соответствующее предложение Аваков сделал на заседании правительства.

«Обращаюсь к правительству с тем, чтобы мы обсудили вопрос введения санкций в отношении этого банка («Сбербанка России» - Ред.), который, по моему мнению, после указаний Путина принял решение о признании документов так называемых «ЛНР» и «ДНР», - сказал А.Аваков.

«Этот банк работает в Украине, финансирует боевиков, зарабатывает прибыли в Украине и эти доходы инвестирует в сепаратистские республики. Считаю, что это недопустимо, поэтому я прошу, чтобы правительство обратилось к НБУ и СНБО относительно безотлагательного рассмотрения этого вопроса и введения санкций в отношении «Сбербанка России»», - добавил министр.

В свою очередь премьер-министр Владимир Гройсман сообщил, что соответствующая работа уже ведется.

«Я в четверг разговаривал на эту тему с президентом и с главой Нацбанка, и сегодня работа такая ведется. Сейчас выясняется юридические основания, так ли это на самом деле. Если это так, я думаю, что НБУ, СНБО и президент очень быстро отреагируют на эту ситуацию и ответ будет очень адекватным», - заявил В.Гройсман.

«Это просто недопустимо, когда бандитские организации, которые поддержала Россия... Мало того, что повыдавали им какой-то волчий билет и кто-то будет его признавать. В том числе финансовые институты в такие грязные истории замешаны. Я думаю, что мы быстро разберемся и все, что будет требоваться от правительства, мы примем», - подытожил премьер.

Как известно, ранее российский «Сбербанк» заявил, что приступил к обслуживанию в своих отделениях клиентов, предоставляют паспорта так называемых «ДНР» и «ЛНР».

18 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указ о признании на территории Российской Федерации документов, выданных гражданам Украины и лицам без гражданства, которые постоянно проживают на территориях Луганской и Донецкой областей, оккупированных пророссийскими боевиками.

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