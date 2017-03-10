«Газпром» хочет войти в судебный процесс PGNiG против ЕК

«Газпром» подал заявление об участии в судебном процессе PGNiG против Европейской Комиссии в Европейском суде (Люксембург) в отношении соглашения об использовании мощностей газопровода OPAL.
При этом в комментарии к процессу в проспекте нового меморандума еврооблигаций «Газпром» не сообщает о намерении совершить аналогичные действия в отношении иска PGNiG в окружном суде Дюссельдорфа.
Между тем, именно этот суд наложил запрет на проведение новых аукционов на свободные мощности газопровода OPAL.
PGNiG Supply & Trading GmbH 4 декабря 2016 года подала иск в Европейский суд в отношении решения Европейской Комиссии от 28 октября 2016 года, которое одобрило соглашение в отношении использования газопровода OPAL между ПАО «Газпром», ООО «Газпром экспорт», OPAL Gastransport GmbH и Германского федерального сетевого агентства.
PGNiG также подала заявление об освобождении от ответственности за приостановление действия решения ЕК. 16 декабря правительство Польши также подало иск в европейский суд.
PGNiG SA и PGNiG Supply & Trading GmbH 15 декабря 2016 года также обжаловали соглашение в окружном суде Дюссельдорфа.
«Компания «Газпром» не является участником какого-либо из вышеуказанных разбирательств. Однако, как сторону соглашения об урегулировании, интересы «Газпрома» могут быть затронуты в результате этих разбирательств, так и судебных запретов. «Газпром экспорт» намерен присоединиться к процессу в европейском суде», - комментирует российская компания в меморандуме.
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