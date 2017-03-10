Сегодня 10 марта 2017 года, 13:46

Правительство отменило около ста приказов министерств и ведомств по регуляции

Кабинет министров Украины принял распоряжение об отмене некоторых приказов министерств и других центральных органов исполнительной власти.

«Мы отменяем примерно 100 различных документов, которые на сегодня не имеют законодательных оснований», - сказала во время обсуждения вопроса первый заместитель министра юстиции Наталья Севастьянова.

Она также подчеркнула, что все органы считали, что все приказы нужны и их надо оставить, потому что будет полный коллапс в стране.

По словам Н.Севастьяновой, все органы будут иметь два месяца для урегулирования пробелов в соответствии с действующим законодательством.