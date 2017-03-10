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В парламенте рассмотрят законопроект об усилении соцзащиты семей с детьми

10 марта 2017 года Источник:УНИАН

Комитет Верховного Совета по вопросам молодежи и спорта рекомендует включить в повестку дня парламента Украины законопроект народных депутатов группы «Партия «Видродження» №6063 по усилению социальной защиты семей с детьми, а также рассмотреть указанный документ в ходе пленарного заседания 23 марта 2017 года. Об этом говорится в ответе председателя парламентского комитета по вопросам семьи, молодежной политики, спорта и туризма Артура Палатного руководителю депутатской группы «Партия «Видродження» в Верховном Совете Виталию Хомутыннику.

Как указано в письме, Комитет планирует рассмотреть законопроект №6063 сразу после получения экспертных выводов Главного научно-экспертного управления Аппарата парламента и Кабинета министров, которые должны быть проведены до 21 марта 2017 года. После чего Комитет будет рекомендовать включить документ в повестку дня пленарного заседания парламента.

«Это очень позитивный сигнал, поскольку, к сожалению, в Верховном Совете есть сотни законопроектов, которые не попадают в сессионный зал годами. Позиция Комитета свидетельствует о понимании важности увеличения государственной поддержки семей с детьми, конечной целью которых является преодоление демографического кризиса на Украине. Ведь именно низкий уровень материального обеспечения является одной из причин, которая ограничивает деторождение в семьях, в то время как законопроектом предлагается пути для решения этой проблемы», – подчеркнул первый заместитель председателя партии «Видродження» Владимир Пилипенко.

Законопроект №6063 «О внесении изменений в некоторые Законы Украины относительно обеспечения надлежащего уровня социальной защиты семей с детьми и установления справедливых социальных гарантий детям» зарегистрирован 9 февраля 2017 года. Соавторами документа стали народные депутаты группы «Партия «Видродження» Артем Ильюк, Василий Гуляев, Андрей Шипко, Виталий Хомутынник, Александр Биловол и Олег Кулинич.

Законопроект направлен на усиление социальной защиты семей с детьми и стимулирование увеличения рождаемости, а именно: увеличение помощи при рождении ребенка (на первого – 67 750 грн., на второго – 94 850 грн., на третьего и каждого следующего ребенка – 135 500 грн.), восстановление пособия по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет, возвращение права на бесплатное питание в школах для учащихся младших классов, детей-сирот, детей из неполных и многодетных семей и другие льготы.

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