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Сегодня 10 марта 2017 года, 12:15

Заработал реестр сообщений о вмешательстве в деятельность судьи

На сайте Высшего совета правосудия заработал реестр сообщений судей о вмешательстве в деятельность судьи по осуществлению правосудия.

Как ранее сообщала член Высшего совета правосудия Алла Лесько, Существование такого реестра предусмотрено положениями Закона «О Высшем совете правосудия» и соответствующим Регламентом.

«По результатам проверки этих обращений Высший совет правосудия должен определять, являются ли действия, на которые судьи ссылаются в этих обращениях, именно вмешательством в деятельность судьи по осуществлению правосудия», - отметила Алла Лесько.