НАПК усовершенствовало реестр е-деклараций

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) усовершенствовало реестр электронных деклараций. Об этом говорится в сообщении пресс-службы НАПК.
Отмечается, что было проведено дооснащение аппаратной базы реестра в соответствии с техническими требованиями, предоставленными администратором системы - государственным предприятием «Украинские специальные системы».
В частности, был увеличен объем оперативной памяти, расширен объем дискового пространства серверного оборудования, установлено дополнительное сетевое оборудование.
«На сегодня количество автоматизированных сессий на портале достигает 6-7 тыс. Проведенное дооснащение позволит увеличить как количество одновременных сессий пользователей до 70 тыс., так и количество документов, обрабатываемых в системе, до 2,5 млн документов в год без какой-либо угрозы для работы реестра», - сказано в сообщении.
Кроме того, НАПК заключило договора с «Укрспецсистемами» и ООО «Алтаюр» относительно администрирования и программно-технического сопровождения программного обеспечения реестра, а также по аренде необходимого оборудования.
НАПК напоминает, что второй этап декларирования заканчивается 31 марта.
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