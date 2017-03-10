Сегодня 10 марта 2017 года, 12:15

Утверждены новые требования к оформлению диссертации

Министерство образования и науки Украины упростило требования к оформлению списка литературы в диссертации, урегулировала вопрос использования языков при написании работы и добавил в структуру диссертации аннотацию. Такие изменения предусмотрены Приказом Министерства образования и науки Украины от 12 января 2017 № 40 (зарегистрирован в Минюсте 3 февраля 2017 № 155/30023).

Несмотря на новые требования, переделывать уже написанные работы не требуется - нововведения не распространяются на диссертации, представлены в специализированных ученых советов до вступления в силу приказа Министерства образования и науки Украины от 12 января 2017 № 40.

Аннотация - это новый структурный элемент диссертации. Предполагается, что со временем она полностью заменит существующий сегодня автореферат.

«После введения привила, что текст диссертации должен публиковаться в Интернете (а впоследствии и в Национальном репозитарии академических текстов), необходимость написания автореферата почти исчезла. Однако, чтобы ознакомиться с кратким содержанием диссертации, некий «дайджест» работы все же необходим. Его роль и играть аннотация», - отметил директор департамента аттестации кадров высшей квалификации и лицензирования Андрей Шевцов.

Сейчас, в переходный период, согласно постановлению КМУ от 24 июля 2013 № 567 «Об утверждении Порядка присуждения научных степеней» авторефераты пока остаются. Окончательно автореферат исчезнет, когда будут приняты новые правила присуждения научных степеней, которые должно разработать Национальное агентство по обеспечению качества образования уже для спецсоветов, которые будут автономно созданы академическими учреждениями и проаккредитированы НАЗЯВО.

По новым правилам подготовка диссертации должна быть на государственном языке и по желанию соискателя - на английском или другом языке, связанном с предметом исследования. При этом обязательно нужно будет подать перевод работы в диссертационный совет. Аннотация будет подаваться на государственном и английском языках, а также третьим языком, связанным с предметом исследования.

Упрощаются требования к оформлению списка литературы в диссертации. В частности, на выбор можно использовать Национальный стандарт Украины «Информация и документация. Библиографическую ссылку. Общие положения и правила составления. ДСТУ 8302: 2015» или один из стилей, отнесенных к рекомендованному списку стилей оформления списка научных публикаций, являются общеупотребительными в зарубежной практике оформления научных работ.

Приказ вступает в силу с 10 марта 2017 года. Полностью с текстом документа можно ознакомиться по ссылке.