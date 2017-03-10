Сегодня 10 марта 2017 года, 12:15

ВСП утвердил консультативное заключение по законопроекту об антикоррупционных судах

Высший совет правосудия во время заседания 9 марта с.г. рассмотрел вопрос об утверждении консультативного заключения по проекту Закона Украины «О антикоррупционные суды» (регистрационный № 6011), внесенного на рассмотрение Верховного Совета Украины народными депутатами Украины Соболевым Е.В., Сыроид А.И. ., Крулько И.И., Найемом Н.Н., Лещенко С.А., Залищук С.П. Об этом сообщается на сайте ВСП.

Пунктом 15 части первой статьи 3 Закона Украины «О Высшем совете правосудия» предусмотрено, что Высший совет правосудия предоставляет обязательные к рассмотрению консультативные заключения по законопроектам по вопросам создания, реорганизации или ликвидации судов, судоустройства и статуса судей, обобщает предложения судов, органов и учреждений системы правосудия в отношении законодательства по их статуса и функционирования, судоустройства и статуса судей.

Докладчик по данному вопросу член Высшего совета правосудия Вадим Беляневич сообщил, что законопроект «Об антикоррупционных судах» был разработан рабочей группой, образованной в соответствии с распоряжением Председателя парламента.

«Вывод подготовлен совместными усилиями Высшего совета правосудия. Кроме того, по моим запросам дали заключения Высшая квалификационная комиссия судей Украины - в части, касающейся процедур отбора судей, Государственная судебная администрация Украины - по материально-техническому обеспечению работы суда, Совет судей Украины - по вопросам, связанным с судейским самоуправлением. Результатом этой совместной работы стал проект заключения, в котором отражены все предложения и замечания, которые поступали к законопроекту», - сообщил Вадим Беляневич.

Высший совет правосудия, рассмотрев проект Закона Украины «Об антикоррупционных судах» (регистрационный № 6011), пришел к выводу о нецелесообразности принятия указанного законопроекта как противоречащего Конституции Украины и не согласуещегося с законами Украины «О судоустройстве и статусе судей» и «О Высшем совете правосудия», которые являются базовыми имплементационными законами в Закон Украины« О внесении изменений в Конституцию Украины (относительно правосудия)».

Высший совет правосудия решил утвердить консультативное заключение по проекту Закона Украины «О антикоррупционные суды» (регистрационный № 6011) и направить его в Верховный Совет Украины.