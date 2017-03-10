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Судья Н.Чаус просит убежища в Молдове

10 марта 2017 года Источник:«Украинская правда»*

Судья Днепровского районного суда Киева Николай Чаус, подозреваемый во взяточничестве, который бежал в Молдову и был там арестован за незаконное пересечение границы, попросил в этой стране убежища. Об этом сообщил главный прокурор Антикоррупционной прокуратуры Молдовы Виорел Морарь.

Так, он сообщил, что есть такое заявление Н.Чауса на имя президента Молдовы, но не уточнил, когда было подано это заявление и период рассмотрения таких заявлений.

Также он добавил, что копию прошения к президенту Молдовы об убежище передала защита Н.Чауса. При этом В.Морарь добавил, что это ничего не меняет в процедуре экстрадиции судьи в Украину, с просьбой о которой обратились украинские прокуроры и которая уже начата в Молдове.

Во вторник Специализированная антикоррупционная прокуратура Украины сообщила, что документы на экстрадиционный арест Николая Чауса были направлены в Молдову.

Напомним, 1 марта, подозреваемый во взяточничестве судья Днепровского районного суда Киева Николай Чаус сдался правоохранителям в Кишиневе.

9 августа 2016 года детективы НАБУ разоблачили Н.Чауса при получении взятки в 150 тысяч долларов США, он прятал деньги в банке.

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