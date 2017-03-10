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Сегодня 10 марта 2017 года, 10:44

ВСП временно отстранил от осуществления правосудия судью Хозсуда Киева А.Прыгунову

Высший совет правосудия временно отстранил от выполнения служебных обязанностей судью Хозяйственного суда Киева Аллу Прыгунову в связи с подозрениями во взяточничестве.

Соответствующее решение члены ВСП приняли вчера на своем заседании, удовлетворив таким образом представление Генеральной прокуратуры.

«Ходатайство заместителя генерального прокурора Столярчука удовлетворить. Временно отстранить от осуществления правосудия судью Хозяйственного суда Киева, Прыгунову А.Б. до вступления в силу судебного решения или закрытии судебного производства», - отмечается в постановлении ВСП.

Представитель прокуратуры отметил, что отстранение А.Прыгуновой устранит возможность воздействия на свидетелей, поскольку судья может использовать свои связи в судейской сфере, а также в правоохранительных органах.

«Генпрокуратура считает, что судья во время судебного разбирательства не имеет права осуществлять правосудие от имени государства», - заявил представитель Генпрокуратуры.

Как известно из обнародованных в ВСП материалов, судья подозревается в получении трех взяток на общую сумму в 71 тыс. долларов.

Шевченковский районный суд г.Киева назначил на рассмотрение уголовное производство относительно судьи на 14 марта.