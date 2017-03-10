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14 марта парламент рассмотрит ратификацию соглашения о ЗСТ с Канадой

10 марта 2017 года Источник:Українські Новини

Верховный Совет Украины намерен рассмотреть законопроект №0120 о ратификации соглашения о зоне свободной торговли (ЗСТ) с Канадой на пленарном заседании 14 марта. Об этом говорится в расписании заседаний парламента на 14-17 марта.

Вопрос ратификации стоит первым в повестке дня во вторник, 14 марта. Ранее Президент Петр Порошенко призвал депутатов к скорейшей ратификации соглашения.

Напомним, 11 июля 2016 года Украина и Канада подписали соглашение о создании зоны свободной торговли. 15 февраля посол Украины в Канаде Андрей Шевченко заявил о ратификации Палатой общин (нижняя палата парламента) соглашения о ЗСТ с Украиной. В марте Сенат Канады предварительно одобрил соглашение.

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