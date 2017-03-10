Рабочей группой по реформированию процессуального законодательства, созданной Советом по вопросам судебной реформы при Президенте Украины, разработаны проекты изменений в три процессуальные кодексы – Хозяйственный процессуальный кодекс Украины, Гражданский процессуальный кодекс Украины и Кодекс административного судопроизводства Украины.
Основные вопросы, которые регулируются в рамках этого блока, - это эффективность судебного процесса, в том числе четкое разграничение юрисдикции судов различных специализаций (административных, хозяйственных и общих), внедрение эффективных механизмов предотвращения злоупотребления процессуальными правами, соблюдение стадийности судебного процесса и разумных сроков судебного разбирательства , расширение и усиление роли альтернативных способов разрешения споров, решения вопроса групповых исков и др.
Также в рамках внесения изменений в процессуальное законодательство решается вопрос практического внедрения принципов равенства, гласности, состязательности, а также принципов правовой определенности и окончательности судебных решений, в том числе совершенствование процедуры пересмотра судебных решений по вновь открывшимся обстоятельствам и передачи дела на новое рассмотрение кассационной инстанцией.
Кроме того, отдельного урегулирования требует вопрос внедрения системы электронного правосудия. Внимание уделено и гармонизации и унификации норм процессуального права в гражданском, хозяйственном и административном процессах, гармонизации этих норм в соответствии со стандартами стран-членов Европейского Союза.
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