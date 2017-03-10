Сегодня 10 марта 2017 года, 10:44

Новые процессуальные механизмы должны упростить работу кассационной инстанции: коллапса в работе ВС не будет! — А. Филатов

Вчера заместитель Главы Администрации Президента Украины, координатор Совета по вопросам судебной реформы Алексей Филатов провел встречу с журналистами профильных юридических изданий, в ходе которой он рассказал, что работа над усовершенствованием процессуального законодательства практически завершена. Уже на следующей неделе должно состояться заседание Совета по вопросам судебной реформы, на котором будут обсуждаться проекты процессуальных кодексов, в частности ХПК и ГПК. После того, как новые редакции кодексов будут одобрены реформаторами, соответствующие проекты будут направлены Президенту Украины для дальнейшего внесения их на рассмотрения парламента. Г-н Филатов надеется, что народные депутаты рассмотрят и примут их уже на нынешней сессии Верховного Совета Украины, поскольку без изменений процессуальных правил новый Верховный Суд (ВС) не сможет начать свою работу.

Отметим, что процессуальные изменения были презентованы весной прошлого года и обсуждались в ходе нескольких раундов экспертных дискуссий. Но после принятия конституционных изменений в части правосудия и новой редакции Закона Украины «О судоустройстве и статусе судей», которой была предусмотрена пертурбация в высшем судебном звене (ликвидация ныне действующих 4 высших инстанций и создание нового ВС), работа в этом направления продолжилась. По словам Алексея Филатова, концептуальное видение реформаторов относительно процессуальных новаций, в частности 13 ключевых, осталось неизменным, за исключением той части, которая касается нового порядка работы Верховного Суда (ВС). Г-н Филатов подчеркнул: ВС будет последней судебной инстанцией, решение которой не предусматривает дальнейшего пересмотра, за исключением двух случаев: принятием международным судом или другим юрисдикционным органом решения относительно нарушения Украиной своих международно-правовых обязательств, или признанием Конституционным Судом Украины неконституционным закона, положенного в основу судебного решения. Также он рассказал о новых алгоритмах работы ВС: о том, как в условиях функционирования новых структурно-организационных форм (Большой палаты, 4 кассационных судов, их палат и коллегий судей) Суда будет обеспечиваться единство судебной практики.

Отвечая на вопрос «ЮП» относительного того, будет ли предусмотрен какой-то особый механизм передачи дел из ныне действующих инстанций высшего судебного звена в новый ВС, Алексей Филатов пояснил: дела, по которым уже были открыты производства, будут переданы в новый ВС и рассмотрены по старым правилам, дела, которые уже поступили на рассмотрение Верховного и высших специализированных судов, но по которым производство не начато, будут рассматриваться ВС в соответствии с новым процессуальным законодательством. «Не приведет ли это к коллапсу работы нового Верховного Суда, поскольку речь идет о передачи десятка тысяч дел?», — интересуемся мы у г-на Филатова. «Те процессуальные механизмы, которые будут предусмотрены в новом законодательстве, должны упростить работу кассационной инстанции. Они помогут Верховному Суду в обозримые сроки (не скажу, что это будет очень быстро!) рассмотреть остаток дел. Часть дел будет рассматриваться в рамках письменного производства, другая часть — более тщательно оцениваться на предмет допустимости и наличия оснований для рассмотрения в суде кассационной инстанции», — выразил убеждение г-н Филатов. По его словам, сейчас кассационные суды перегружены в основном за счет дел, которые в принципе не должны рассматриваться в кассационном порядке. «Право на кассационное обжалование не является абсолютным. Тем более, не является абсолютным право на кассационное рассмотрение дела с вызовом и участием представителей сторон… Кассационный суд не должен рассматривать незначительные дела, за исключением случаев, когда в таких делах поднимается какой-то судьбоносный правоприменительный вопрос. Суд не должен заниматься процессуальными играми — его основная задача сказать: как правильно применять ту или иную норму права», — подчеркнул Алексей Филатов.