ГФС будет заранее публиковать план проверок

План-график документальных плановых проверок Государственной фискальной службы будет открыт для общественности и сформирован на целый год. Об этом говорится в сообщении ГФС в соцсети.
«ГФС будет заранее обнародовать план-график документальных проверок. Такой план-график будет обнародован до 25 декабря года, предшествующего году, в котором будут проводиться такие проверки», - сказано в сообщении.
На сегодня ежеквартальные планы-графики (с перечнями предприятий, данным о начале проверки и периоде, который охватывается контролем) остаются закрытыми.
Формирование и обнародование годового плана-графика проведения документальных плановых проверок плательщиков налогов на 2018 год будет осуществляться уже в текущем году, то есть до 25 декабря 2017 года.
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