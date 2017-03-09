Сегодня 09 марта 2017 года, 18:04

ГФС будет заранее публиковать план проверок

План-график документальных плановых проверок Государственной фискальной службы будет открыт для общественности и сформирован на целый год. Об этом говорится в сообщении ГФС в соцсети.

«ГФС будет заранее обнародовать план-график документальных проверок. Такой план-график будет обнародован до 25 декабря года, предшествующего году, в котором будут проводиться такие проверки», - сказано в сообщении.

На сегодня ежеквартальные планы-графики (с перечнями предприятий, данным о начале проверки и периоде, который охватывается контролем) остаются закрытыми.

Формирование и обнародование годового плана-графика проведения документальных плановых проверок плательщиков налогов на 2018 год будет осуществляться уже в текущем году, то есть до 25 декабря 2017 года.