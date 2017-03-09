Сегодня 09 марта 2017 года, 18:04

13 главных изменений хозяйственного и гражданского процессов (инфографика)

Процессуальный этап судебной реформы вышел на финишную прямую: работа над изменениями соответствующих процессуальных кодексов практически завершена. Совет по вопросам судебной реформы подготовил инфографику (подается на языке оригинала) ключевых изменений хозяйственного и гражданского процессов, которая была презентована сегодня в ходе встречи заместителя Главы Администрации Президента Украины, координатора Совета по вопросам судебной реформы Алексея Филатова с журналистам профильных юридических изданий.