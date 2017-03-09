Процессуальный этап судебной реформы вышел на финишную прямую: работа над изменениями соответствующих процессуальных кодексов практически завершена. Совет по вопросам судебной реформы подготовил инфографику (подается на языке оригинала) ключевых изменений хозяйственного и гражданского процессов, которая была презентована сегодня в ходе встречи заместителя Главы Администрации Президента Украины, координатора Совета по вопросам судебной реформы Алексея Филатова с журналистам профильных юридических изданий.
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На обговореннях, повилазило багато помилок, які чомусь ігнорують) Багато шляхів до зловживання :)
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Усе записано в якості абстрактних напрямків руху. А які механізми? ЦПК 2003 р. Так само рекламували... І що. В основі тільки судді належного рівня підготовки і їх захист від скаржників. І вся реформа.
Юриспруденция — профессия cамая...
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