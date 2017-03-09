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13 главных изменений хозяйственного и гражданского процессов (инфографика)

09 марта 2017 года Источник:Юридическая Практика

Процессуальный этап судебной реформы вышел на финишную прямую: работа над изменениями соответствующих процессуальных кодексов практически завершена. Совет по вопросам судебной реформы подготовил инфографику (подается на языке оригинала) ключевых изменений хозяйственного и гражданского процессов, которая была презентована сегодня в ходе встречи заместителя Главы Администрации Президента Украины, координатора Совета по вопросам судебной реформы Алексея Филатова с журналистам профильных юридических изданий.

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Комментарии:»

ХотьХто 09 марта 2017 года 18:01 #

На обговореннях, повилазило багато помилок, які чомусь ігнорують) Багато шляхів до зловживання :)

Так 09 марта 2017 года 17:39 #

Зайди на сайт і почитай

Хозмачі 09 марта 2017 года 17:31 #

Усе записано в якості абстрактних напрямків руху. А які механізми? ЦПК 2003 р. Так само рекламували... І що. В основі тільки судді належного рівня підготовки і їх захист від скаржників. І вся реформа.

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