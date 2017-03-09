Сегодня 09 марта 2017 года, 18:04

Народных заседателей «заменят» на присяжных. Президент подписал закон

Президент Петр Порошенко подписал изменения в Гражданский процессуальный кодекс Украины (относительно рассмотрения дел с участием присяжных). Об этом сообщается в карточке законопроекта №5271 сайте Верховного Совета Украины.

Напомним, 9 февраля, парламентарии приняли соответствующие изменения в ГПК.

Законопроект состоит из 2 разделов. Первый раздел предусматривает изменения в Гражданский процессуальный кодекс Украины, согласно которым термин «народные заседатели», заменен термином «присяжные».

Указанные изменения будут распространяться и на рассмотрение дел, производства по которым открыты до вступления в силу этих изменений.

Второй раздел регулирует порядок вступления в силу Закона: документ вступает в силу со дня его опубликования и применяется к делам, производство по которым открыто после вступления в силу настоящего Закона.