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Суд арестовал несколько сотен «подробленных» депозитов - Имэксбанк

14 февраля Печерский райсуд г. Киева удовлетворил ходатайство полиции и наложил арест на счета 361 физического лица в Имэксбанке.

Согласно судебным материалам, Главное следственное управление Нацполиции осуществляет досудебное расследование в рамках уголовного производства №12015160000000273 по факту злоупотребления должностными лицами АО «Имэксбанк» своим служебным положением, повлекшее тяжкие последствия, по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364-1 Уголовного кодекса («Злоупотребление полномочиями должностным лицом юридического лица частного права независимо от организационно-правовой формы»).

Согласно информации, полученной следователями от ликвидатора Имэксбанка, на упомянутых выше счетах «безосновательно сформированы суммы денежных средств на общую сумму 55 000 000 грн, которые являются средством совершения преступления, поскольку дают возможность незаконно завладеть денежными средствами Фонда гарантирования вкладов физических лиц в виде возмещения, а следовательно, прямо используются для совершения уголовного преступления» (цитата из постановления суда).

«При осуществлении временной администрации установлено, что в период с декабря 2014 по январь 2015 года, должностными лицами АО «Имэксбанк», вопреки ограничениям, установленным НБУ, проводились операции по перечислению средств со счетов физических и юридических лиц, остатки на которых превышали 200 000 грн., на счета других физических лиц, открытых в АО «Имэксбанк». При этом фактические операции по выдаче наличных денег из кассы с последующим внесением их в кассу не проводились, перечисление средств осуществлялось исключительно за счет внутрибанковских проводок, что дает основание относить данные операции к категории сомнительных и признавать их такими, которые были непосредственно направлены на искусственное создание правовых оснований для возникновения обязанности произвести выплаты суммы гарантированного возмещения по данным операциям.

Всего в период с 01.12.2014 по 27.01.2015 должностными лицами АО «Имэксбанк» было оформлено расходно-приходных кассовых документов без фактического проведения кассовых операций на общую сумму 55 000 000,00 грн., что подтверждается Актом от 06.04.2015 №06/04 и результатами внутренней проверки АО «Имэксбанк», изложенными в письме 03.03.2016 №1201», – констатируется в судебных материалах.