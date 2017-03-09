Сегодня 09 марта 2017 года, 16:33

Взыскание штрафа по окончанию договора ипотеки: точка так и не поставлена

Роман Кобец, юрист ПГ «Побережнюк и партеры» прокомментировал для «ЮП» правовой вывод, сформированный Верховным Судом Украины в постановлении от 8 февраля 2017 года № 6-2560цс16 при пересмотре дела по иску заёмщика банка о прекращении ипотечного договора.

Так, исходя из сути дела, между банком и заемщиком был заключен кредитный договор. Как обеспечение выполнения заемщиком кредитных обязательств так же был заключен ипотечный договор, согласно которому в залог банку была передана квартира.

После исполнения обязательств по кредитному договору, заемщик обратился в суд с иском о прекращении ипотечного договора. Иск о прекращении ипотечного договора обосновывался тем, что обязательства по кредитному договору исполнены в полном объеме.

Банк, в свою очередь, отказывался снимать обременения с предмета ипотеки, мотивируя свою позицию тем, что у должника осталась непогашенная задолженность по оплате штрафа за несвоевременное страхование предмета ипотеки по ипотечному договору.

Удовлетворяя указанный иск, суд первой инстанции, с выводами которого согласился суд апелляционной и кассационной инстанций, иск заёмщика удовлетворили, признав договор ипотеки прекращенным, в тоже время, подчеркнули, что заемщик не освобождается от выполнения обязательств по уплате штрафных санкций, насчитанных во время действия ипотечного договора.

При анализе позиции Верховного Суда Украины по данному делу необходимо обратить внимание на несколько аспектов.

Объем обязательств, которые обеспечивает ипотека

Зачастую ипотечный договор, помимо обеспечительного характера кредитного обязательства, предусматривает дополнительные обязательства для ипотекодателя (например, обязательство застраховать предмет ипотеки, проводить периодическую оценку предмета ипотеки и т.д.), а также штрафные санкции за неисполнение таких договорных обязательств.

Такого рода обязательства вытекают исключительно из ипотечного договора и не связаны с исполнением кредитного договора.

Именно поэтому такие обязательства не входят в объем кредитного обязательства должника, а потому их исполнение не обеспечивается ипотекой, и они не могут быть удовлетворены за счет предмета ипотеки.

В виду того, что ипотека прекращается в случае прекращения основного обязательства, погашение задолженности по кредитному договору является достаточным основанием для прекращения ипотеки, независимо от того, что могут существовать непогашенные обязательства по штрафным санкциям по договору ипотеки.

Таким образом, вывод Верховного Суда Украины о прекращении ипотеки в спорной ситуации является вполне обоснованным.

Возможность взыскания штрафных санкций по договору ипотеки после прекращения ипотеки

Суды предыдущих инстанции при рассмотрении данного дела указывали, что, несмотря на прекращения ипотеки, существуют невыполненные перед банком обязательства по ипотечному договору в виде неуплаченной ипотекодателем суммы штрафа, от которых он не освобождается.

То есть, прекращение ипотеки не освобождает ипотекодателя от обязанности оплатить штраф за несвоевременное страхование предмета ипотеки.

В то же время, Верховный Суд Украины обратил внимание, что такие выводы противоречат требованиям закона, поскольку обеспеченные ипотекой обязательства по кредитному договору выполнены в полном объеме, потому обязательства по договору ипотеки, которые являются производными от кредитного договора, прекращаются.

Таким образом, обязанность ипотекодателя уплатить штраф прекратилась в виду прекращения договора ипотеки.

Указанный вывод, по моему мнению, является достаточно спорным с точки зрения его соотношения с общими нормам гражданского законодательства.

Так, согласно ч. 3 ст. 631 Гражданского кодекса Украины окончание срока действия договора не освобождает стороны от ответственности за его нарушение, которые имели место во время действия договора.

В рассматриваемом деле, несмотря на то, что нарушение договора ипотеки имело место во время действия договора, ипотекодатель освобождается от уплаты штрафа как санкции за неисполнение условий договора.

Такое толкование норм может привести к возможным злоупотреблениям ипотекодателями и неисполнению ими взятых на себя сопутствующих обязательств по договорам ипотеки. Ведь согласно позиции Верховного Суда Украины после погашения задолженности, обязанность по оплате штрафных санкций за такое неисполнение будет прекращена.

Однако нельзя исключать возможность обращения банка в суд с отдельным исковым заявлением о взыскании задолженности, которая возникла в момент действия договора ипотеки. При этом гарантировать, что при рассмотрении такого дела суд будет руководствоваться именно такой довольно спорной позицией Верховного Суда Украины, нельзя. Ведь в силу ч. 2 ст. 360-7 ГПК Украины, ч. 1, ст. 111-28 ХПК Украины, суды имеют право отступать от позиции Верховного Суда Украины при обосновании мотивов такого отступа. И ежили суд примет решение в пользу банка, то на ипотекодателя кроме штрафа, предусмотренного договором, ляжет еще обязательство по уплате судебного сбора и возможные затраты, связанные с обжалованием такого решения.

Исходя из изложенного, недобросовестное исполнение взятых на себя обязательств по ипотечному договору, не смотря на существование позиции Верховного Суда Украины, может тянуть собой дополнительные затраты в виде штрафов или затрат по оплате судебного сбора.