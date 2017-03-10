Сегодня 10 марта 2017 года, 10:44

КМУ призвал парламент принять закон про социнспекцию для привлечения 20 млн долл. США от МБРР

Кабинет министров Украины предлагает парламенту принять закон, согласно которому на Украине в начале 2018 года будет создана социальная инспекция со штатной численностью около 550 человек. Принятие этого законопроекта должно позволить дополнительно занять у Международного банка реконструкции и развития 20 млн долларов США. Об этом говорится в пояснительной записке, сопровождающей предложенный правительством законопроект.

Так, правительство 6 марта зарегистрировал в парламенте законопроект об обеспечении государственного контроля при предоставлении социальной поддержки (№6159).

Этим законопроектом предлагается создать с 1 января 2018 года социальную инспекцию, которая будет включать территориальные органы центрального органа исполнительной власти, обеспечивающий формирование государственной политики в сфере социальной защиты населения, которые будут осуществлять социальное инспектирование. Социальная инспекция будет создана, как территориальный орган с общей штатной численностью около 550 человек.

Также предполагается, что после принятия этого законопроекта Советом будет разработан ряд нормативно-правовых актов по деятельности социальной инспекции.

«Соглашением о займе №8404-UА между Украиной и Международным банком реконструкции и развития определено, что в случае принятия закона Украины об обеспечении государственного контроля в сфере социальной поддержки в Государственный бюджет Украины будет дополнительно перечислено 20 млн долл. США», - указывается в пояснительной записке.

По мнению авторов законопроекта, «реализация законопроекта, который вступит в силу с 1 января 2018 года, потребует увеличения предельной численности аппарата Минсоцполитики и расходов на его содержание. По ориентировочным расчетам для внедрения социальной инспекции необходимо предусмотреть дополнительно около 50 млн грн в год.

«В дальнейшем предполагается, что сумма средств, которые вернулись в государственный бюджет в результате эффективной работы социальной инспекции будет превышать сумму расходов на ее содержание. Для финансового обеспечения реализации законопроекта можно использовать средства, полученные от займа №8404-UА Международного банка реконструкции и развития», - говорится в пояснительной записке.

Эффективность деятельности социальной инспекции будет обеспечено за счет займа Всемирного банка №8404-UA в рамках проекта «Модернизация системы социальной защиты Украины», которая предусматривает оснащение рабочих мест социальных инспекторов компьютерами, офисным и сопутствующим оборудованием, средствами связи, а также автоматизацию рабочего места социального инспектора, создание постоянно действующей системы обучения социальных инспекторов, разработку совершенной нормативно-правовой базы деятельности социальной инспекции и тому подобное. На разработку, создание и внедрение механизмов укрепления надзора и контроля в рамках займа Всемирного банка предусмотрено 6,4 млн долл.

Авторы законопроекта напоминают, в 2001 году постановлением КМУ №1091 было «начало деятельность государственных социальных инспекторов, эффективность деятельности которых в настоящее время крайне низка».