КМУ призвал парламент принять закон про социнспекцию для привлечения 20 млн долл. США от МБРР

Кабинет министров Украины предлагает парламенту принять закон, согласно которому на Украине в начале 2018 года будет создана социальная инспекция со штатной численностью около 550 человек. Принятие этого законопроекта должно позволить дополнительно занять у Международного банка реконструкции и развития 20 млн долларов США. Об этом говорится в пояснительной записке, сопровождающей предложенный правительством законопроект.
Так, правительство 6 марта зарегистрировал в парламенте законопроект об обеспечении государственного контроля при предоставлении социальной поддержки (№6159).
Этим законопроектом предлагается создать с 1 января 2018 года социальную инспекцию, которая будет включать территориальные органы центрального органа исполнительной власти, обеспечивающий формирование государственной политики в сфере социальной защиты населения, которые будут осуществлять социальное инспектирование. Социальная инспекция будет создана, как территориальный орган с общей штатной численностью около 550 человек.
Также предполагается, что после принятия этого законопроекта Советом будет разработан ряд нормативно-правовых актов по деятельности социальной инспекции.
«Соглашением о займе №8404-UА между Украиной и Международным банком реконструкции и развития определено, что в случае принятия закона Украины об обеспечении государственного контроля в сфере социальной поддержки в Государственный бюджет Украины будет дополнительно перечислено 20 млн долл. США», - указывается в пояснительной записке.
По мнению авторов законопроекта, «реализация законопроекта, который вступит в силу с 1 января 2018 года, потребует увеличения предельной численности аппарата Минсоцполитики и расходов на его содержание. По ориентировочным расчетам для внедрения социальной инспекции необходимо предусмотреть дополнительно около 50 млн грн в год.
«В дальнейшем предполагается, что сумма средств, которые вернулись в государственный бюджет в результате эффективной работы социальной инспекции будет превышать сумму расходов на ее содержание. Для финансового обеспечения реализации законопроекта можно использовать средства, полученные от займа №8404-UА Международного банка реконструкции и развития», - говорится в пояснительной записке.
Эффективность деятельности социальной инспекции будет обеспечено за счет займа Всемирного банка №8404-UA в рамках проекта «Модернизация системы социальной защиты Украины», которая предусматривает оснащение рабочих мест социальных инспекторов компьютерами, офисным и сопутствующим оборудованием, средствами связи, а также автоматизацию рабочего места социального инспектора, создание постоянно действующей системы обучения социальных инспекторов, разработку совершенной нормативно-правовой базы деятельности социальной инспекции и тому подобное. На разработку, создание и внедрение механизмов укрепления надзора и контроля в рамках займа Всемирного банка предусмотрено 6,4 млн долл.
Авторы законопроекта напоминают, в 2001 году постановлением КМУ №1091 было «начало деятельность государственных социальных инспекторов, эффективность деятельности которых в настоящее время крайне низка».
Сохранить:
Контакты:
Юриспруденция — профессия cамая...
Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.
ЛАУРЕАТЫ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ЧЕЛОВЕК ГОДА– 2016» в номинации «Лидер туристической отрасли года»
ЛАУРЕАТЫ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЧЕЛОВЕК ГОДА 2016 в номинации «Предприниматель года»
ЛАУРЕАТЫ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЧЕЛОВЕК ГОДА 2016
в номинации «Предприниматель года»
IV специализированная конференция «Трансфертное ценообразование в Украине. Игра на опережение»
ЛАУРЕАТЫ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ЧЕЛОВЕК ГОДА– 2016» в номинации «Промышленник года»
ЛАУРЕАТЫ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ЧЕЛОВЕК ГОДА– 2016» в номинации «Жилой комплекс года»
ЛАУРЕАТЫ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ЧЕЛОВЕК ГОДА– 2016» в номинации «Менеджер года»
АНОНС Конференции по трансфертному ценообразованию
МЕЖДУНАРОДНАЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ RETAIL & DEVELOPMENT BUSINESS EXPO – 2017
ЛАУРЕАТЫ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ЧЕЛОВЕК ГОДА– 2016» в номинации «Лидер цифровой отрасли года»
ЛАУРЕАТЫ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ЧЕЛОВЕК ГОДА– 2016» в номинации «Лидер логистической отрасли года»
ЛАУРЕАТЫ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ЧЕЛОВЕК ГОДА– 2016» в номинации «Аграрий года»
Дві команди представлятимуть Україну у Вашингтоні на студентських змаганнях з міжнародного права
ЛАУРЕАТЫ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ЧЕЛОВЕК ГОДА– 2016» в номинации «Телевизионный журналист года»
Деловой еженедельник БИЗНЕС меняет логотип и дизайн
ipLex - мобильные правовые системы
"Український адвокат" официальное издание высших органов адвокатского самоуправления
влажность:
давление:
ветер:
Поделиться: