«Киевэнерго» просит правительство увеличить размер жилищных субсидий для Киева

Компания «Киевэнерго» просит Кабинет Министров увеличить размер средств на предоставление субсидий населению для оплаты жилищно-коммунальных услуг в 2017 году для погашения долгов предприятия перед государственным предприятием «Энергорынок» и «Нефтегазом». Об этом говорится в письме генерального директора предприятия Александра Фоменко премьер-министру Владимиру Гройсману.
«Прошу Вас инициировать изменения в Закон Украины «О государственном бюджете на 2017 год», которым предусмотреть увеличение объема соответствующей субвенции из государственного бюджета», - сказано в нем.
Речь идет о предоставлении льгот и жилищных субсидий населению на оплату электроэнергии, природного газа, услуг тепло-, водоснабжения и водоотвода, квартирной платы (содержание домов и сооружений и придомовых территорий), вывоза бытового мусора и жидких нечистот.
В 2016 году необходимость в средствах на предоставление льгот и жилищных субсидий населению в Киеве составила 2,437 млрд гривен, из них только 1,465 млрд гривен были предусмотрены субвенцией.
По состоянию на 1 января 2017 года кредиторская задолженность по выплате субсидий составила 966,3 млн гривен, из них 481,4 млн гривен - просрочена. По состоянию на 1 марта остаток средств на предоставление субвенций составляет 165,4 млн гривен.
Отметим, что Киевская городская государственная администрация просит Кабинет Министров выделить дополнительно 4,3 млрд гривен на предоставление субсидий населению для оплаты жилищно-коммунальных услуг в 2017 году.
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