Сегодня 09 марта 2017 года, 18:04

Минюст может провести еще раз конкурс на должность люстрационного департамента

Министр юстиции Павел Петренко исключает роспуск департамента люстрации и прогнозирует еще один повторный конкурс на должность его директора.

Министр выразил сожаление, что конкурсная комиссия повторно не смогла избрать директора департамента.

«Может быть еще один конкурс. Распускать департамент люстрации никто не будет, может быть реорганизация, объединение с другими подразделениям, но роспуска точно не будет», — заявил П.Петренко.

Он намерен обсудить этот вопрос в ближайшее время с Общественным люстрационным комитетом.

Как ранее сообщала «ЮП», 7 марта стало известно, что Минюст снова не смог избрать директора департамента по вопросам люстрации. На первом конкурсе, который проходил 17−20 января, также выбрать никого не смогли.