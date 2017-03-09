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Нацсовет оштрафовал СТБ за трансляцию «Битвы экстрасенсов» в детское время

09 марта 2017 года Источник:ДЕЛО

Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания оштрафовал ЧАО «Международный Медиа Центр-СТБ» на 1,65 млн грн из-за наличия в его эфире информации, которая может навредить несовершеннолетней аудитории.

«В ходе внеплановой проверки Национальный совет зафиксировал, что отдельные анонсы передач и эпизоды передач «МастерШеф», «Хата на тата», «Битва экстрасенсов», «Один за всех», содержащих сцены жестокости, насилия, непристойные слова и жесты и т.д., транслировались в доступное для детей время. В целом эти передачи могли просматривать в разное время от 17,8 тыс. до 819 тыс. подростков», — написал на своей странице в соцсети член Нацсовета Сергей Костинский, курирующий этот вопрос.

Все эпизоды, по мнению экспертов Ассоциации психологов Украины, Женского консорциума Украины, Независимого медийного совета и Общественного совета при Нацсовете, формируют привыкание детей к проявлениям жестокости, насилия, использованию грубых выражений, что может привести к тяжелым психическим последствиям.

С.Костинский отметил, что в прошлом году за аналогичные нарушения телеканал получил от регулятора предупреждение. Зафиксировав новые нарушения, Национальный совет применил санкцию «штраф». Относительно скандальной трансляции на СТБ «Битвы экстрасенсов» российского производства Нацсовет принял решение «взять к сведению».

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