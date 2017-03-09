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ProZorro открывает 12 центров компетенций в регионах Украины

09 марта 2017 года Источник:Пресс-служба Кабинета Министров Украины

Государственное предприятие «Прозорро» при поддержке международного фонда «Возрождение» и Transparency International Украина начало учебную программу по закупкам для региональных координаторов. Участие в специальном двухдневном интенсиве взяли двенадцать общественных активистов, которые были отобраны из более 70 специалистов в публичных закупках.

Как отмечают в правительстве, учебная программа направлена на углубление знаний в сфере публичных закупок, необходимых для организации центров компетенций ProZorro в регионах. Для того чтобы пройти отбор, кандидаты должны были иметь достаточный опыт тренерской работы, понимать принципы и процедуры системы ProZorro, а также хорошо ориентироваться в профильном законодательстве.

По завершении обучения в 12 регионах будут созданы постоянно действующие центры компетенций ProZorro. Координаторы будут помогать в решении проблемных вопросов, связанных с проведением процедур закупок, обучением, мониторингом закупок, а также обеспечивать качественную обратную связь для совершенствования и развития электронной системы и реформ в целом.

Как отметил первый заместитель Министра экономического развития и торговли Украины Максим Нефедов, обучение является залогом успешного развития реформы публичных закупок. «В прошлом году мы проводили массовые учебные мероприятия по всей Украине. Представители команды ProZorro провели тренинги в каждом из регионов минимум 3-5 раз. В этом году мы особое внимание уделяем подготовке тренеров и консультантов - тех людей, которые помогут создать региональные центры компетенции и обеспечить необходимую экспертизу для всех пользователей системы», - подчеркнул Максим Нефедов.

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