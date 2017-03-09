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Украина имеет более чем достаточно доказательств нарушений РФ конвенции о запрете финансирования терроризма, - П.Петренко

09 марта 2017 года Источник:Цензор.НЕТ

Украинская сторона имеет сильную доказательную базу против Российской Федерации в рассматриваемом ныне в Международном суде ООН в Гааге деле, а аргументы РФ абсурдны, убежден министр юстиции Украины Павел Петренко. Об этом он сообщил в четверг журналистам в Киеве.

«Что касается слушаний, которые сейчас проходят в Международном суде ООН, то я считаю, что у Украины есть более чем достаточно доказательств нарушений конвенции о запрете финансирования терроризма и запрета дискриминации со стороны РФ», - сказал министр.

При этом П.Петренко назвал «театром абсурда» представление своих аргументов российской стороной.

«Я убеждён, что кропотливая работа последних трех лет сотен специалистов, экспертов, юристов принесет свой результат - восстановление справедливости, подтверждение того, что за любые нарушения и преступления, которые совершаются со стороны тех или иных лиц, какие бы должности они не занимали в Москве, будет ответственность. Я в этом убеждён»,- подытожил глава Минюста Украины.

Как сообщалось, 16 января 2017 года Украина подала иск в Международный суд ООН для привлечения Российской Федерации к ответственности за совершение актов терроризма и дискриминации на протяжении ее незаконной агрессии против Украины. Иск подан в рамках Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации. Слушания в Международном суде ООН в Гааге (Нидерланды) по иску Украины для привлечения России к ответственности за совершение актов терроризма и дискриминации на протяжении ее агрессии против Украины проходят 6-9 марта 2017 года. Украина представит аргументы 6 и 8 марта, Россия - 7 и 9 марта. Иск на 45 страницах опубликован на сайте суда.

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