В Международном суде ООН российская сторона отвергла обвинения относительно МН17

Представитель российской стороны отверг обвинения в поставке системы «Бук», из которой был сбит самолет рейса МН17. Об этом на заседании Международного суда ООН в Гааге заявил юрист Самуэль Вордсворт.
«Нет никаких оснований для доказательств, чтобы очень серьезно обвинять, что Россия поставляла вооружение, зная о намерении. Тот, кто, возможно, поставлял оружие, действовал в целях обороны против военных атак со стороны украинских воздушных сил», - заявил С.Вордсворд.
«Должно быть осознание, что «Бук» поставляется именно для атаки на гражданский самолет. Но Украина утверждает лишь, что он был поставлен из России, и ничего больше», - указал он.
Также российская сторона во время заседания Международного суда ООН в Гааге призвал Украину четко сформулировать свои претензии по делу сбивания Boeing МН17:
«Украина должна четко сформулировать свои претензии к РФ о сбивания Boeing МН17», - отметил представитель российской стороны.
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