Сегодня 09 марта 2017 года, 16:33

В Международном суде ООН российская сторона отвергла обвинения относительно МН17

Представитель российской стороны отверг обвинения в поставке системы «Бук», из которой был сбит самолет рейса МН17. Об этом на заседании Международного суда ООН в Гааге заявил юрист Самуэль Вордсворт.

«Нет никаких оснований для доказательств, чтобы очень серьезно обвинять, что Россия поставляла вооружение, зная о намерении. Тот, кто, возможно, поставлял оружие, действовал в целях обороны против военных атак со стороны украинских воздушных сил», - заявил С.Вордсворд.

«Должно быть осознание, что «Бук» поставляется именно для атаки на гражданский самолет. Но Украина утверждает лишь, что он был поставлен из России, и ничего больше», - указал он.

Также российская сторона во время заседания Международного суда ООН в Гааге призвал Украину четко сформулировать свои претензии по делу сбивания Boeing МН17:

«Украина должна четко сформулировать свои претензии к РФ о сбивания Boeing МН17», - отметил представитель российской стороны.