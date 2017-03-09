Президент Беларуси решил временно не взимать скандальный налог с тунеядцев

В Беларуси не станут отменять декрет «О предупреждении социального иждивенчества», известный как «налог на тунеядство», однако отложат на год сбор с неработающих граждан. Об этом сообщил президент Беларуси Александр Лукашенко. По его словам, декрет нужно «подкорректировать».
А.Лукашенко отметил, что декрет является «идеологически, моральным».
«Никаких там больших денег государство не получит», - отметил белорусский президент. Лукашенко сказал, что цель данного документа - «заставить работать тех, кто должен и кто может».
Также Президент Беларуси, поручил к 1 апреля составить точные списки тех, кто должен будет уплатить «налог на тунеядство».
«Должны быть эти списки бездельников, которых надо заставить работать. А честных людей не надо было трогать вообще. Мы не должны обижать людей, особенно в это время», - сказал белорусский лидер.
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