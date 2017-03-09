Сегодня 09 марта 2017 года, 16:33

Латвийский суд подтвердил решение о конфискации денег Ю.Иванющенко

В Латвии апелляционный суд оставил в силе решение суда первой инстанции относительно специальной конфискации 26 млн долларов, принадлежащих бывшему депутату Верховного совета Украины Юрию Иванющенко. Об этом в сообщил заместитель генерального прокурора Украины Евгений Енин.

«Не спасли Ю.Иванющенко ни купленные решения в украинских судах, ни даже недавнее снятие санкций Советом ЕС. 7 марта латвийский апелляционный суд оставил в силе решение суда первой инстанции относительно специальной конфискации 26 млн долларов, принадлежащих Ю.Иванющенко. Его адвокаты не смогли доказать законность указанных средств. Решение является окончательным и обжалованию не подлежит», - написал он.

Как добавил г-н Енин, Украина имеет шансы получить конфискованные деньги, как только соответствующий вердикт в отношении Ю.Иванющенко на Украине вступит в силу.