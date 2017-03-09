Фонд будет возвращать гарантированную сумму на счет клиента

Вкладчик ликвидируемого банка сможет указать свой действующий счет в любом кредитном учреждении, на который Фонд перечислит ему гарантированную сумму. О планируемом нововведении сообщила заместитель директора-распорядителя Фонда гарантирования вкладов Наталья Рудуха на круглом столе.
«"Мы планируем запустить онлайн-сервис: если клиент уже имеет счет в любом банке, не обязательно в банке-агенте, он укажет номер счета, и деньги уйдут туда», - заявила Н.Рудуха.
«Фактически это интернет-банкинг. Перевод на счет клиента будет запущен не раньше начала следующего года», - сказала она.
Кроме того, в Фонде работают над тем, чтобы заемщики смогли через онлайн-сервис погашать кредиты в неплатежеспособных банках.
«Мы будем в дальнейшем развивать технологические возможности для выплат, искать инструменты, которые будут удобны клиенту. Среди таких инструментов будет и автоидентификация, которая позволит производить выплаты на любые счета клиента», - уточнил директор департамента информационных технологий Фонда Андрей Бащев.
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