Сегодня 09 марта 2017 года, 15:02

Оборот земель должен быть разработан в интересах украинцев, - премьер-министр

Оборот земель должен быть разработан в интересах Украины и украинцев путем диалога и консультаций с обществом. Об этом заявил Премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время общения с журналистами в городской клинической больнице №1 в Виннице.

«Оборот земель должен быть сделан в интересах Украины и украинцев и только путем диалога и консультаций с украинским обществом», – подчеркнул В.Гройсман.

По его словам, вопрос оборота земель в Украине является одним из положений Меморандума о сотрудничестве Украины с МВФ.

«Есть два вопроса, которые очень важны: это реформа самой пенсионной системы. Там записано, но пенсионный возраст обсуждался. Вторая позиция, которая касается оборота земель, – это наши обязательства, которые есть всегда, чтобы сделать оборот земель», – сказал он, отвечая на вопрос относительно положений Меморандума о сотрудничестве Украины с МВФ.