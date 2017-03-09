ЮФ Asters выступает юридическим советником в связи с первым на Украине выпуском многомиллионной финансовой гарантии по уплате таможенных платежей

Юридическая фирма Asters выступила консультантом ED&F Man, ведущей транснациональной компании с представительствами в 60 странах мира, в связи с выпуском «Укргазбанком», одним из крупнейших банков Украины, финансовой гарантии по уплате таможенных платежей в пользу Государственной фискальной службы Украины на сумму 195 млн. гривен для ED&F Man. Этот проект стал первым в истории Украины предоставлением финансовой гарантии по уплате таможенных платежей украинским банком.
«Финансовая гарантия является предусмотренным Таможенным кодексом Украины инструментом, позволяющим осуществлять ввоз или вывоз товаров с целью их переработки по давальческой схеме (включая их ремонт или модернизацию), временно ввозить товары на таможенную территорию Украины, а также перемещать товары по территории Украины в режиме транзита без уплаты таможенных платежей. Таким образом, используя указанный финансовый инструмент, стоимость которого, кстати, является относительно невысокой, компании-потребители услуги (производители, переработчики, перевозчики) освобождаются от необходимости отвлекать собственные оборотные средства или привлекать дорогие кредитные ресурсы с целью обеспечения помещения товара при пересечении им границы Украины в соответствующий таможенный режим», - подчеркнул заместитель Председателя Правления «Укргазбанка» Юрий Храмов.
«Этот инновационный проект окажет поддержку одному из ведущих производителей аграрной продукции на Украине, способствуя экономической активности и обеспечивая стабильные рабочие места в нашей стране. Мы рады принять участие в проекте, направленном на дальнейшее стимулирование экономического развития Украины», – комментирует Алексей Хомяков, партнер юридической фирмы Asters.
Над проектом работала команда Asters в составе партнера Алексея Хомякова и юриста Оксаны Лёгкой.
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