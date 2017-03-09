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Сегодня 09 марта 2017 года, 15:02

В понедельник суд рассмотрит апелляцию на меру пресечения Р.Насирова

Апелляционный суд г.Киева 13 марта рассмотрит апелляцию на меру пресечения в виде содержания под стражей отстраненного главы Государственной фискальной службы Романа Насирова с залогом 100 млн гривен. Об этом говорится в сообщении пресс-службы суда.

«Рассмотрение апелляционной жалобы, поданной на решение следственного судьи Соломенского районного суда города Киева от 7 марта 2017 года об избрании меры пресечения председателю Государственной фискальной службы Украины Роману Насирову в виде содержания под стражей, назначено на 13 марта 2017 года», - сказано в нем.

Заседание начнется в 11:00.

Напомним, 7 марта Соломенский районный суд г.Киева избрал меру пресечения в виде содержания под. стражей отстраненному председателю ГФС Р.Насирова и установил залог 100 млн гривен.