АМКУ разрешил купить россиянам контрольный пакет «Черновцыоблэнерго»

Антимонопольный комитет Украины разрешил ООО «ВС Энерджи Интернейшнл Украина» (VS Energy) купить более 50 процентов акций энергоснабжающей компании ПАО «Черновцыоблэнерго». Об этом сообщила пресс-служба комитета в Информации о решениях и распоряжениях Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) от 7 марта 2017 года.
«Предоставлено разрешение ООО «ВС Энерджи Интернейшнл Украина» (Киев) на приобретение акций ПАО «Энергоснабжающая компания «Черновцыоблэнерго» (г. Черновцы), что обеспечивает превышение 50% голосов в высшем органе управления», – говорится в сообщении.
На сегодняшний день «ВС Энерджи Интернейшнл Украина» – одна из крупнейших на Украине электроэнергетических групп VS Energy, которая принадлежит россиянам Евгению Гинеру, Михаилу Воеводину и Александру Бабакову, владеет 45% акций «Черновцыоблэнерго»», еще 10 процентов принадлежит предприятию «ЛД-Украина». Группе VS Energy принадлежит восемь энергоснабжающих предприятий страны и доли еще двух энергоснабжающих предприятий. Это крупнейший частный игрок на энергетическом рынке на Украине после ДТЭК Ахметова.
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