Сенат Канады ратифицировал Cоглашение о зоне свободной торговли с Украиной

Сенат Канады одобрил ратификацию Соглашения о зоне свободной торговли с Украиной. Об этом сообщила торговый представитель Украины Наталья Микольская у себя в Twitter.
«Зона свободной торговли Украина Канада: Сенат во втором чтении «за», еще финал голосования CUFTA», — написала она.
Соглашение после ратификации Сенатом должен подписать генерал-губернатор Канады.
15 февраля нижняя палата федерального парламента Канады большинством голосов поддержала ратификацию соглашения о свободной торговле с Украиной в третьем и окончательном чтении.
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