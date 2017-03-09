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Сегодня 09 марта 2017 года, 13:31

Сенат Канады ратифицировал Cоглашение о зоне свободной торговли с Украиной

Сенат Канады одобрил ратификацию Соглашения о зоне свободной торговли с Украиной. Об этом сообщила торговый представитель Украины Наталья Микольская у себя в Twitter.

«Зона свободной торговли Украина Канада: Сенат во втором чтении «за», еще финал голосования CUFTA», — написала она.

Соглашение после ратификации Сенатом должен подписать генерал-губернатор Канады.

15 февраля нижняя палата федерального парламента Канады большинством голосов поддержала ратификацию соглашения о свободной торговле с Украиной в третьем и окончательном чтении.