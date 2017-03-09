Сегодня 09 марта 2017 года, 12:00

Президент одобрил ратификацию соглашения о сотрудничестве с Евроюстом

Президент Петр Порошенко подписал Закон Украины «О ратификации Соглашения о сотрудничестве между Украиной и Европейской организацией по вопросам юстиции», принятый Верховным Советом 8 февраля с.г. Об этом сообщается на сайте главы государства.

Соглашение о сотрудничестве между Украиной и Европейской организацией по вопросам юстиции было подписано 27 июня 2016 года в Брюсселе.

Целью Соглашения является усиление сотрудничества между Украиной и Европейской организацией по вопросам юстиции в борьбе с тяжкими преступлениями, в частности организованной преступностью и терроризмом.

Вступление в силу усовершенствует сотрудничество между Украиной и Евроюстом и будет способствовать координации расследований, проводимых на территории Украины и государств-членов Европейского Союза. Заключение этого документа стало очередным шагом на пути интеграции Украины в европейское правовое пространство.

Компетентным органом для выполнения положений настоящего Соглашения на Украине определяется Генеральная прокуратура Украины.