Президент Петр Порошенко подписал Закон Украины «О ратификации Соглашения о сотрудничестве между Украиной и Европейской организацией по вопросам юстиции», принятый Верховным Советом 8 февраля с.г. Об этом сообщается на сайте главы государства.
Соглашение о сотрудничестве между Украиной и Европейской организацией по вопросам юстиции было подписано 27 июня 2016 года в Брюсселе.
Целью Соглашения является усиление сотрудничества между Украиной и Европейской организацией по вопросам юстиции в борьбе с тяжкими преступлениями, в частности организованной преступностью и терроризмом.
Вступление в силу усовершенствует сотрудничество между Украиной и Евроюстом и будет способствовать координации расследований, проводимых на территории Украины и государств-членов Европейского Союза. Заключение этого документа стало очередным шагом на пути интеграции Украины в европейское правовое пространство.
Компетентным органом для выполнения положений настоящего Соглашения на Украине определяется Генеральная прокуратура Украины.
Сохранить:
Контакты:
Юриспруденция — профессия cамая...
Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.
ЛАУРЕАТЫ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЧЕЛОВЕК ГОДА 2016 в номинации «Предприниматель года»
ЛАУРЕАТЫ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЧЕЛОВЕК ГОДА 2016
в номинации «Предприниматель года»
IV специализированная конференция «Трансфертное ценообразование в Украине. Игра на опережение»
ЛАУРЕАТЫ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ЧЕЛОВЕК ГОДА– 2016» в номинации «Промышленник года»
ЛАУРЕАТЫ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ЧЕЛОВЕК ГОДА– 2016» в номинации «Жилой комплекс года»
ЛАУРЕАТЫ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ЧЕЛОВЕК ГОДА– 2016» в номинации «Менеджер года»
АНОНС Конференции по трансфертному ценообразованию
МЕЖДУНАРОДНАЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ RETAIL & DEVELOPMENT BUSINESS EXPO – 2017
ЛАУРЕАТЫ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ЧЕЛОВЕК ГОДА– 2016» в номинации «Лидер цифровой отрасли года»
ЛАУРЕАТЫ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ЧЕЛОВЕК ГОДА– 2016» в номинации «Лидер логистической отрасли года»
ЛАУРЕАТЫ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ЧЕЛОВЕК ГОДА– 2016» в номинации «Аграрий года»
Дві команди представлятимуть Україну у Вашингтоні на студентських змаганнях з міжнародного права
ЛАУРЕАТЫ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ЧЕЛОВЕК ГОДА– 2016» в номинации «Телевизионный журналист года»
Деловой еженедельник БИЗНЕС меняет логотип и дизайн
ipLex - мобильные правовые системы
"Український адвокат" официальное издание высших органов адвокатского самоуправления
влажность:
давление:
ветер:
Поделиться: