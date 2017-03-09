Сегодня 09 марта 2017 года, 12:00

Президент анонсировал квоты на украинский язык в телеэфире

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что вскоре выступит с предложением о введении законодательного увеличения украиноязычного контента на телевидении. Об этом он сказал на церемонии вручения Национальной премии им. Тараса Шевченко.

«Скоро такую же технологию (аналогичную закону об увеличении квот украинского языка на радио, - Прим. ред.) я предложу и телевидению, где присутствие украинского языка сейчас очень маленькое», - заявил П.Порошенко.

Глава государства напомнил, что ранее Верховный Совет принял закон об увеличении присутствия украинского языка в радиоэфире и добавил, что результаты принятия этого закона уже ощутимы.

П.Порошенко отметил, что ожидает от парламента принятия аналогичного решения и по телеэфирам.

Напомним, 8 ноября 2016 года вступил в силу закон о квотах для украинских песен в радиоэфире. Согласно закону, вещания каждой телерадиоорганизации должен состоять из национального аудиовизуального продукта не менее чем 50%. Также телерадиоорганизации при осуществлении радиовещания должны обеспечивать долю песен на государственном языке не менее 35% от общего объема песен распространенных в течение суток. При этом телерадиоорганизации, в чьем эфире музыкальные произведения на языках Европейского Союза составляют не менее 60%, имеют несколько меньшую квоту - а именно 25% украиноязычных песен. За невыполнение этих требований телерадиоорганизациям грозит штраф в размере 5% от общей суммы лицензионного сбора.