Сегодня 09 марта 2017 года, 13:31

В парламенте зарегистрирован законопроект, предлагающий изменения в Бюджетный кодекс относительно среднесрочного планирования

Правительство предлагает парламенту поддержать проект Закона № 6161 «О внесении изменения в раздел VI «Заключительные и переходные положения» Бюджетного кодекса Украины (относительно внедрения среднесрочного бюджетного планирования)». Указанный законопроект зарегистрирован в парламенте 6 марта с.г.

В пояснительной записке говорится, что «стратегия реформирования системы управления государственными финансами на 2017-2020 годы предусматривает, в частности, разработку проекта Основных направлений бюджетной политики на 2018-2020 годы, которая будет включать потолки расходов».

Как отмечается, прогноз Государственного бюджета Украины на 2018 и 2019 годы, который подавался вместе с проектом Государственного бюджета Украины на 2017 год, был разработан с учетом основных прогнозных макропоказателей экономического и социального развития Украины на 2018 и 2019 годы, одобренных постановлением Кабинета Министров Украины № 399.

«В настоящее время указанные показатели должны быть актуализированы с учетом изменения предположений, на основе которых они рассчитывались, а также информации о предыдущих фактических данных за 2016 год», - отметили авторы законопроекта и добавили, что «в соответствии с Порядком разработки проектов прогнозных и программных документов экономического и социального развития и государственного бюджета, утвержденных постановлением Кабинета Министров Украины №621 (от 26.04.03) (с изменениями), Минэкономразвития впервые предоставляет предварительные ориентировочные прогнозные показатели на текущий, следующий и два последующих года до 1 марта, которые уточняются до 17 марта».

В пояснительной записке отмечается, что Министерство финансов практически лишено возможности своевременно уточнить и подать Прогноз государственного бюджета на 2018 и 2019 годы в Кабинет Министров, для одобрения его правительством до 1 апреля, как это установлено статьей 21 Бюджетного кодекса Украины.

«Указанное в полной мере относится и к подготовке проекта Основных направлений бюджетной политики на плановый год. С целью уточнения Прогноза Государственного бюджета Украины на 2018 и 2019 годы и разработки проекта Основных направлений бюджетной политики на 2018-2020 годы с учетом реалистичных макропоказателей и повышения надежности бюджетных показателей на среднесрочную перспективу проектом Закона Украины «О внесении изменения в раздел VI «Заключительные и переходные положения» Бюджетного кодекса Украины (относительно внедрения среднесрочного бюджетного планирования)» предполагается установить, что Министерство финансов Украины подает указанные проекты актов на рассмотрение в Кабинет Министров Украины до 1 июня 2017 года, которые Кабинет Министров Украины рассматривает и утверждает в двухнедельный срок со дня их представления», - говорится в пояснительной записке.