Великобритания должна уплатить в бюджет ЕС 2 млрд евро из-за китайских импортеров

Великобритания должна уплатить в бюджет Европейского Союза 1,7 млн фунтов стерлингов (1,96 млрд евро) за мошеннические операции китайских импортеров. Об этом заявило Европейское управление по предупреждению злоупотреблений и мошенничества (OLAF).
Аудиторы OLAF определили, что в течение 2013-2016 годов через территорию Британии ввозилась одежда и обувь по поддельным документам и занижении ценам.
Британские власти знали об этом, но не приняли никаких мер, несмотря на неоднократные предупреждения.
В результате такой бездеятельности бюджет ЕС потерял миллионы евро от неуплаченной пошлины, считают финансовые следователи.
По данным OLAF, в 2016 году ЕС недополучил в целом 817,2 млн таможенных сборов и 79,2% этой суммы составили потери от товаров, которые были импортированы из Великобритании.
Правительство Великобритании, в свою очередь, отвергает обвинения и заявило, что само стало жертвой мошенничества.
Решения относительно возможных дальнейших мер относительно Лондона теперь должна принять Еврокомиссия.
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