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Парламент рассмотрит пенсионную реформу в течение месяца

09 марта 2017 года Источник:ДЕЛО

Министр социальной политики Андрей Рева анонсировал внесение в Верховный Совет законопроекта о пенсионной реформе в ближайшие месяц-полтора.

«Мы планируем внести в ближайшее время законопроект о пенсионной реформе, составной частью которой является обязательное осовременивание пенсий, приведение пенсионного обеспечения к законному уровню, то есть не будет людей, которые получат меньше минимального размера, то есть меньше прожиточного минимума... Мы планируем в течение месяца-полутора внести окончательный законопроект в Верховный Совет», — сообщил министр социальной политики Андрей Рева.

Также он отметил, что заинтересован в скорейшем обнародовании текста меморандума с МВФ.

«Мне бы хотелось, чтобы текст меморандума был скорее обнародован, чтобы мы сравнили стартовую позицию, с которой мы начинали, и то, чем мы закончили. Нам удалось убедить фонд в том, что наше видение того, какой должна быть пенсионная реформа, отвечает национальным интересам Украины и является более эффективным, чем то, что предлагалось фондом», — отметил министр.

Как сообщалось, правительственный вариант пенсионной реформы должны представить на широкое общественное обсуждение. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман ранее заявлял, что в обновленном Меморандуме с МВФ по программе сотрудничества нет обсуждаемой нормы о повышении пенсионного возраста. В начале марта Украина согласовала Меморандум с МВФ. И, как ожидается, заседание Совета директоров состоится во второй половине марта.

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Комментарии:»

Кашмаровский 09 марта 2017 года 11:33 #

А что обсуждать. Скорее всего под танк бросят людей, которым сейчас от 50 до 59 лет у которых за плечами солидный стаж, в т.ч. и до 2000-го года и которые в ближайшие 5 лет достигнут пенсионного возраста.

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