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В Европарламенте сегодня рассмотрят вопрос безвиза для Украины

09 марта 2017 года Источник:Цензор.НЕТ

Комитет Европарламента по гражданским свободам юстиции и внутренних дел соберется сегодня на заседание в 12: 30 по местному времени для рассмотрения вопроса безвиза Украины с ЕС.

«По настроениям мы видим, что с вопрос безвизовых поездок для граждан Украины в ЕС на этом комитете сегодня проблем не будет. По нашим прогнозам, проект законодательной резолюции, которая включила Украину в список стран с безвизовым режимом, должна поддержать большая часть членов комитета», - отметил журналист.

Также корреспондент отметил: «Очевидно, будут голоса «против» от ультралевых и ультраправых, но вряд ли количества противников безвиза хватит, чтобы заблокировать решение. В ЕС практически по всем нюансам безвиза с Украиной есть согласие».

Предполагается, что 5 апреля безвиз должен голосовать Европарламент. 11 мая должен утвердить Совет ЕС. Тогда, примерно 11 июня, гражданам Украины для коротких поездок виза будет не нужна.

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